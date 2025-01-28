Белорусам могут предоставить право голосовать на выборах в России, россиянам - в Беларуси

Лукашенко 28 января подписал указ № 42, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений в договор между Беларусью и Россией о равных правах граждан от 25 декабря 1998 года, сообщает его пресс-служба.

Проектом протокола закрепляется возможность на обоюдной основе белорусским и российским гражданам, постоянно проживающим на территории другого государства, участвовать в местных выборах - избирать и быть избранным в органы местного самоуправления.

«Документ является результатом целенаправленной работы, проводимой в Беларуси, по обеспечению равных прав белорусских и российских граждан, в том числе электоральных, поскольку до настоящего времени постоянно проживающие в России граждане Беларуси не могли принимать участие в местных выборах», - говорится в комментарии.

На проведение переговоров по проекту протокола и его подписание уполномочено Министерство иностранных дел.