Последнее обновление: 28.01.2025 18:17

Литва получит первые американские вертолеты Black Hawk к лету

Первые американские вертолеты UH-60 Black Hawk поступят на вооружение Вооруженных сил Литвы к лету. Об этом заявил командующий Вооруженными силами Литвы генерал Раймундас Вайкшнорас во время общения с журналистами в литовском городе Рукла.

"К лету этого года мы должны получить первые Black Hawk, которые усилят наши военно-воздушные силы и повысят нашу способность поддерживать наземные войска", – сказал генерал, которого цитирует LRT.

Литва приобрела вертолеты UH-60 Black Hawk в 2020 году. В прошлом году на авиабазе Шяуляй был открыт ангар для хранения, содержания и обслуживания вертолетов.

Президент Литвы Гитанас Науседа 17 января заявил, что страна планирует тратить на оборону от 5% до 6% своего ВВП в период 2026-2030 годов.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Общество
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование