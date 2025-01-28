Акции технологических компаний падают второй день подряд из-за запуска китайского ИИ

Акции японских технологических компаний продолжают падать во вторник, 28 января, из-за появления новой модели искусственного интеллекта китайской компании DeepSeek. Об этом пишет Reuters.

Запуск и растущая популярность китайского искусственного интеллекта подтолкнули инвесторов к сбросу акций технологических компаний по всему миру, причем волны ощущались от Токио до Амстердама и Кремниевой долины.

Во вторник ведущий японский производитель автоматического испытательного оборудования для полупроводниковой промышленности Advantest, поставщик Nvidia, потерял 10% после падения почти на 9% в понедельник.

Производитель оборудования для полупроводников Tokyo Electron и инвестор в технологические стартапы SoftBank Group снизились на 5%.

В США акции Broadcom обвалились на 17,4%, в то время как акции Microsoft, поддерживающей ChatGPT, упали на 2,1%. Акции Alphabet, материнской компании Google, закрылись с падением на 4,2%. Индекс полупроводниковых компаний Филадельфии упал на 9,2%, что стало самым большим падением с марта 2020 года.

От китайского ИИ пострадали не только производители микросхем и технологические компании, но и компании, специализирующиеся на центрах обработки данных. Малайзийский конгломерат YTL Power во вторник свалился на 9%.

Ажиотаж вокруг китайского ИИ повлек за собой огромный поток капитала в акции, раздувая оценки и поднимая фондовые рынки до рекордных максимумов, что привело к росту рыночной стоимости компаний G7 примерно на $10 трлн с момента, когда ChatGPT дал старт буму ИИ в ноябре 2022 года.

Акции американского производителя графических процессоров и видеоадаптеров Nvidia 27 января упали на 17%, снизив рыночную стоимость компании на $593 млрд, что явилось рекордным однодневным падением в истории.