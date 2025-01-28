Более 45% нелегального оборота сигарет в РФ приходится на продукцию из Беларуси

Более 45% нелегального оборота сигарет в России составляет продукция белорусского производства. Об этом сообщил ТАСС президент Ассоциации малоформатной торговли Владлен Максимов.

По его словам, ежегодно в страну поступает около 600 млн пачек с помощью фиктивных транзитных перевозок.

"Более 45% нелегального оборота составляют сигареты белорусского происхождения. Во многом это связано с тем, что более 90% транзитных перевозок табачной продукции из Беларуси оказываются фиктивными - заявленные как предназначенные для других стран, они на самом деле разгружаются в России", - рассказал Максимов.

Он добавил, что ущерб, нанесенный бюджету из-за таких схем, оценивается в 58,5 млрд рублей ежегодно.

Для сокращения нелегального оборота с 27 января 2025 года вступили в силу новые требования по обязательному использованию навигационных пломб для перевозок табачной продукции между Россией и Беларусью.