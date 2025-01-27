Корабли Финляндии и Эстонии следят за СПГ-танкером "Псков" в Балтийском море

Корабли Финляндии и Эстонии отслеживают передвижение танкера сжиженного природного газа "Псков" в Балтийском море.

"СПГ-танкер "Псков" находился в районе, где был поврежден кабель связи между Швецией и Латвией. За ним следят финские и эстонские патрульные корабли. По данным Службы морского движения, в понедельник утром эстонский патрульный корабль все еще шел рядом со "Псковом" в восточной части Финского залива", - сообщает портал Yle со ссылкой на шведскую газету Aftonbladet.

Пункт назначения "Пскова" - порт Высоцк под Выборгом. "Псков" ходит под флагом Барбадоса", - отмечает Yle.

СМИ сообщают, что в воскресенье вечером Швеция задержала грузовое судно Vezhen под флагом Мальты. Шведские официальные лица поднялись на борт судна в ночь на понедельник. Судно приведено в шведские воды и находится в непосредственной близости от Карлскруны.

В Балтийском море в воскресенье был поврежден телекоммуникационный кабель между Швецией и Латвией, принадлежащий латвийской государственной телерадиокомпании LVTRC. Поврежденный кабель проходит между Вентспилсом и Готландом.

Это уже шестой разрыв кабелей или трубопроводов за последние более чем шесть лет.