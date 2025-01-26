ЦРУ обнародовало оценку происхождения коронавируса, согласно которой он, скорее всего, появился в лабораторных условиях. Об этом сообщает Associated Press (AP).

"В агентстве полагают, что вся совокупность данных указывает на более вероятное лабораторное происхождение вируса, чем на природное происхождение. Но экспертиза агентства демонстрирует низкую степень уверенности в собственных заключениях, что свидетельствует о неполной, неоднозначной, противоречивой доказательной базе", - отмечает AP.

Эти изыскания не основаны на новых данных, а на свежем анализе сведений о распространении вируса, научных исследований, информации о функционировании лабораторий в КНР. В ЦРУ уточнили, что "сценарии природного происхождения пандемии COVID-19 остаются правдоподобными". В разведке также признали, что разгадать источник происхождения коронавируса в условиях недостатка сотрудничества со стороны властей Китая, вероятно, никогда не удастся.

В ЦРУ пообещали оценивать всю новую информацию, которая может изменить их точку зрения.

Доклад составили по заказу предыдущей администрации США и экс-директора ЦРУ Уильям Бернса. Его обнародовал Джон Рэтклифф, который был утвержден на пост главы ЦРУ Сенатом США в минувший четверг.

В субботу председатель комитета по разведке Сената США республиканец Том Коттон выразил удовлетворение в связи с выводами ЦРУ.

"Теперь самое важное - заставить Китай платить за то, что он обрушил чуму на мир", - говорилось в его заявлении.

Китайские власти ранее опровергали заявления, что коронавирус мог распространиться из лаборатории в Китае. В субботу в посольстве КНР в Вашингтоне подчеркнули, что доклад ЦРУ не имеет достоверности.

"Мы твердо выступаем против политизации и голословных обвинений по вопросу источника вируса и снова призываем всех уважать науку и избегать теорий заговоров", - заявил представитель посольства Лю Пэнъюй.

В США ранее лабораторную теорию возникновения коронавируса поддержали тогдашний директор ФБР Кристофер Рэй (занимал должность с 2017 года по 19 января 2025 года), Минэнерго. В 2023 году Рэтклифф тоже говорил, что склоняется к данной версии.

В минувшем декабре в Конгресс США тоже заявили о лабораторном происхождении коронавируса, утверждая, что "COVID-19, скорее всего, появился в лаборатории в Ухане, Китай".

Власти Китая в декабре 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В связи с быстрым распространением вируса по миру гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус в марте 2020 года объявил о пандемии COVID-19.