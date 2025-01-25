Зайти на белорусские сайты из-за границы в течение трех дней будет невозможно. Такой информацией поделился портал hoster.by.

"В соответствии с распоряжением Оперативно-аналитического центра <...> с 10:00 25 января до 23:59 27 января 2025 года белорусские хостинг-провайдеры ограничат доступ к виртуальному хостингу из-за пределов Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

В нем поясняется, что эти меры обусловлены "угрозами для объектов информационной инфраструктуры и информации, обрабатываемой с их использованием".

Таким образом, портал предупреждает своих клиентов, что если они пользуются внешними сервисами, то должны быть готовы к возможным ограничениям в доступности своих ресурсов.

Если DNS-запись клиентов не направлена на серверы hoster.by, то настоятельно рекомендуется изменить ее, чтобы она указывала на серверы белорусского провайдера. Это поможет "минимизировать последствия блокировки внешнего трафика и сохранит доступность необходимых сайтов".

Со своей стороны hoster.by заверяет, что "принимает все необходимые меры для обеспечения стабильной и безопасной работы сервисов".