Последнее обновление: 25.01.2025 14:00

В Узбекистане разрешили видеосъемку сотрудников МВД

Сенат Узбекистана одобрил законопроект на право фото- и видеосъемки сотрудников органов внутренних дел. Об этом сообщил портал Podrobno.uz.

Власти Узбекистана планировали ввести запрет на съемку сотрудников МВД, но после пересмотра документа согласительной комиссией из членов Сената и Законодательной палаты решили отказаться от данного ограничения.

Теперь граждане страны могут фиксировать и публиковать действия сотрудников правоохранительных органов в соцсетях для общественного контроля.

Но за искажение и монтаж видеозаписи ввели ответственность в виде штрафа или административный арест до 10 суток. При повторном нарушении предусмотрена уголовная ответственность.



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