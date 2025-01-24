Власти РФ разрешили беспошлинный ввоз в страну картофеля, моркови и яблок

Правительство РФ утвердило решение о беспошлинном импорте в РФ картофеля, моркови и яблок до 31 июля 2025 года и порядок ввоза этой продукции.

Как сообщается в пресс-релизе правительства, подписаны постановления, определяющие порядок беспошлинного ввоза в РФ картофеля, моркови и яблок в соответствии с ранее утвержденным решением совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Постановления направлены на реализацию этого решения.

Согласно пресс-релизу, в соответствии с постановлениями уполномоченным органом, координирующим беспошлинный ввоз, определен Минсельхоз. Он будет выдавать подтверждения соответствия ввозимых овощей и фруктов параметрам, необходимым для предоставления тарифной льготы.

Подписанные постановления распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

"Беспошлинный ввоз картофеля, моркови и яблок будет способствовать поддержанию стабильности внутреннего продовольственного рынка", - говорится в пресс-релизе.

В конце ноября 2024 года совет ЕЭК утвердил решение, согласно которому в 2025 году в Россию можно будет беспошлинно ввезти 150 тыс. тонн картофеля, 55 тыс. тонн моркови и 230 тыс. тонн яблок. Решение действует до 31 июля 2025 года включительно.