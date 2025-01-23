Google купит часть подразделения тайваньской HTC по производству XR за $250 млн

Тайваньская компания HTC продаст часть своего подразделения по производству гарнитур и очков виртуальной реальности (XR) компании Google за $250 млн и переведет часть своих сотрудников в американскую компанию. Об этом сообщает пресс-служба Google.

"Сегодня мы подписали соглашение о переходе части команды инженеров HTC VIVE в Google, предусматривающих условия закрытия сделки", – отметили в Google.

В компании добавили, что "с нетерпением ждут" сотрудничества с инженерами HTC VIVE, чтобы "ускорить развитие платформы Android XR в экосистеме гарнитур и очков".

Ожидается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2025 года. Обе компании будут также изучать возможности дальнейшего сотрудничества.

Это не первое значимое соглашение между Google и HTC. В 2017 году Google объявил о покупке части бизнеса HTC по производству смартфонов за $1,1 млрд.

Вице-президент HTC Лу Чиа-те сообщил журналистам CNBC, что компания предоставила Google свои права на интеллектуальную собственность в виде не эксклюзивной лицензии.

"Таким образом, это не выкуп и не эксклюзивная лицензия. В будущем HTC сохранит возможность использовать, применять и даже развивать ее без каких-либо ограничений", – сказал он.