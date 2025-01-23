Совет ЕЭК одобрил общие подходы по взаимодействию интеллектуальных транспортных систем в ЕАЭС

Совет Евразийской экономической комиссии одобрил Концепцию по совершенствованию взаимодействия интеллектуальных транспортных систем стран Евразийского экономического союза.

«Реализация Концепции позволит создать единое информационное пространство, на котором перевозчик будет получать стандартизированную информацию о погодных условиях, возможных заторах и дорожно-транспортных происшествиях», - говорится в сообщении ЕЭК.

Концепция определяет подходы, направленные на обеспечение взаимодействия интеллектуальных транспортных систем (ИТС) государств-членов в рамках Союза. Это будет способствовать активному внедрению технологий ИТС в дорожно-транспортную инфраструктуру, а также позволит повысить эффективность их функционирования при оказании информационной поддержки участникам дорожного движения, в том числе в зонах перехода ответственности операторов ИТС на евразийских транспортных коридорах.

«В современных условиях высокой динамики изменения транспортных потоков именно интеллектуальным системам отводится центральная роль в вопросах повышения качества функционирования национальных транспортных комплексов и рационального распределения нагрузок на инфраструктуру», – отметил министр по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбек Кожошев.