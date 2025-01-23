Последнее обновление: 23.01.2025 18:07

Трамп вернул йеменских хуситов в список террористических организаций

Президент США Дональд Трамп объявил в среду, что он снова признает повстанцев-хуситов в Йемене террористической организацией. Об этом сообщает Axios.

Решение Трампа отменяет решение предыдущего президента Джо Байдена в 2021 году о снятии с хуситов статуса террористической организации.

Байден отменил это решение из-за беспокойства относительно способности ООН и других гуманитарных организаций оказывать помощь гражданскому населению Йемена.

Ожидается, что этот шаг Трампа приветствует не только Израиль, но и Саудовская Аравия и ОАЭ.

После того, как в прошлом году хуситы атаковали коммерческие суда в Красном море и обстреляли Израиль ракетами и беспилотниками, администрация Байдена мобилизовала против них международную коалицию.

США и Великобритания нанесли многочисленные воздушные удары по объектам хуситов в Йемене, но не смогли предотвратить новые атаки.

Бывшие чиновники администрации Байдена рассказали изданию, что в последние недели своего пребывания в должности Байден рассматривал возможность повторного признания хуситов террористами.

Агентство США по международному развитию (USAID) выступило против этого шага, утверждая, что он повредит усилиям по оказанию гуманитарной помощи.

После того, как было объявлено о прекращении огня в Газе и соглашение об освобождении заложников, хуситы заявили, что прекращают свои нападения.

В целом Трамп отменил десятки решений Байдена после вступления в должность.



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