Израиль и Египет начали обсуждение второго этапа сделки с ХАМАС с опережением графика

Высокопоставленные чиновники США, Израиля и Египта приступили к обсуждению второго этапа сделки между Израилем и ХАМАС об освобождении заложников. Об этом сообщают израильские СМИ.

По данным источника портала Walla, глава израильской разведывательной службы "Моссад" Давид Барнеа и директор Общей службы безопасности Израиля "Шин бет" Ронен Бар провели переговоры по сделке во время встреч в Каире с представителями египетской разведки на этой неделе.

При этом отмечается, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху еще не встречался по второму этапу сделки.

Channel 12 сообщает, что, находясь в Египте, Бар и Барнеа специально обсуждали детали второго этапа сделки, в том числе количество палестинских заключенных, которые будут выпущены за каждого освобожденного израильского заложника.

Собеседники издания Jerusalem Post также заявили о начале переговоров по второму этапу сделки. По их мнению, ХАМАС выполнит условия соглашения о заложниках и освободит четверых в субботу.

Кроме того, палестинское движение предоставит полный список имен оставшихся заложников, которые будут освобождены в течение 42-дневного периода, а также подробную информацию о состоянии их здоровья.

В соглашении, которое было подписано неделю назад, ХАМАС согласился передать список на седьмой день прекращения огня.

Отмечается, что обсуждения второго этапа сделки начались за две недели до запланированной даты.