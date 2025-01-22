Последнее обновление: 22.01.2025 18:00

Панама обратилась в ООН из-за угроз Трампа отобрать канал

Посол Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба отправил генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу письмо, в котором написал, что президент США Дональд Трамп планирует вернуть контроль над Панамским каналом. Об этом пишет Reuters.

Альба отметил, что согласно уставу ООН страны "в своих международных отношениях воздерживаются от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства".

Письмо было распространено среди 15 членов Совета безопасности ООН.

В своей речи на инаугурации Трамп пообещал возвратить контроль над Панамским каналом, который "эксплуатирует Китай", а также переименовать Мексиканский залив в Американский залив.

Президент Панамы Хосе Рауль Мулино в ответ на желание Трампа "вернуть" Панамский канал заявил, что ключевой водный путь останется под контролем Панамы.

На фоне того, что Трамп обвиняет Панаму в разрешении Китаю вмешиваться в канал, власти Панамы начали проверку связанной с Китаем компании, которая контролирует два порта в Панамском канале.



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