БВФБ и Московская биржа начали торги белорусскими замещающими облигациями. Об этом сообщил Минфин Беларуси.

"Замещающие государственные облигации Республики Беларусь выпуска №331 (ISIN BYM000001818) в настоящее время доступны к торгам на площадках ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (БВФБ) и ПАО "Московская биржа" (MOEX)", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что инвесторы могут осуществлять операции с этими ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством и правилами торгов.