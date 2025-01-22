Последнее обновление: 22.01.2025 18:00

БВФБ и Московская биржа начали торги белорусскими замещающими облигациями

БВФБ и Московская биржа начали торги белорусскими замещающими облигациями. Об этом сообщил Минфин Беларуси.

"Замещающие государственные облигации Республики Беларусь выпуска №331 (ISIN BYM000001818) в настоящее время доступны к торгам на площадках ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" (БВФБ) и ПАО "Московская биржа" (MOEX)", - говорится в сообщении ведомства.

В нем отмечается, что инвесторы могут осуществлять операции с этими ценными бумагами в соответствии с действующим законодательством и правилами торгов.



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