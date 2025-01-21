Спецслужбы Словакии получили данные о попытках дестабилизации страны

Словацкая информационная служба (SIS) заявила о получении данных о долгосрочной организованной операции влияния, направленной на дестабилизацию страны. Об этом сообщает Aktuality.

Как отметили в спецслужбе, данные были переданы руководству страны. Ведомство также дало согласие на устное информирование депутатов словацкого парламента.

"Учитывая серьезность содержания и степень конфиденциальности доклада, предоставить дополнительную информацию не представляется возможным", – сказала пресс-секретарь SIS Катарина Немова.

Депутаты продолжат внеочередное заседание по вотуму недоверия правительству в закрытом режиме, заявил вице-спикер парламента Петр Жига, который отвечает за его ведение.

Словацкий премьер Роберт Фицо хочет ознакомить депутатов с отчетом, который содержит секретную информацию.