Apple вновь возглавила список самых дорогих брендов в мире

Apple стала самым дорогим брендом в мире по итогам второго года подряд. Об этом говорится в ежегодном исследовании Brand Finance Global 500.

Стоимость бренда Apple за год повысилась на 11% - до $574,5 млрд.

Второе место в рейтинге снова занял Microsoft, продемонстрировавший подъем на 35% (до $461,1 млрд), третье - Google (+24%, до $413 млрд), четвертое - Amazon (+15%, до $356,4 млрд).

На пятое место с шестого поднялся бренд Walmart - его стоимость подскочила на 42%, до $137,2 млрд.

В десятке самых дорогих брендов также находятся Samsung ($110,6 млрд), TikTok ($105,8 млрд), Facebook (информационный ресурс запрещенной в РФ и признанной экстремистской организации Meta) ($91,5 млрд), Nvidia ($87,9 млрд) и State Grid Corporation of China ($85,6 млрд). Отмечается, что стоимость бренда Nvidia за год подскочила почти в два раза.

Самым дорогим брендом Европы признана Deutsche Telekom, занявшая в общем рейтинге 11-ю строчку (+16%, $85,3 млрд).

Instagram (еще один информационный ресурс запрещенной в РФ Meta) расположился на 12-м месте ($79,9 млрд), китайские банки ICBC и China Construction Bank заняли 13-ю и 14-ю строчки соответственно с показателями $79,1 млрд и $78,4 млрд. Еще один банк из КНР, Agricultural Bank of China, стал 16-м ($70,2 млрд), Bank of China - 19-м ($63,8 млрд).

Среди японских брендов лидером стала Toyota, занявшая 18-е место ($64,7 млрд, +23%).

Рекордные темпы роста стоимости за последний год продемонстрировал бренд e& (бывшая Etisalat, интернет-провайдер из ОАЭ), выросший в восемь раз, до $15,3 млрд. За пять лет максимальный прирост продемонстрировали бренды DraftKings (до $5,1 млрд с $18 млн в 2020 году) и Fanduel (до $7 млрд с $56 млн) за счет постепенной легализации онлайн-гемблинга в США.

В топ-500 вошли 193 американских бренда, на них приходится свыше половины общей стоимости, отмечается в сообщении. Китай представлен в рейтинге 69 брендами, Германия - 27 (15% и 6% общей стоимости соответственно).

Совокупная стоимость 500 самых дорогих брендов мира за минувший год выросла на 10%, до почти $9,5 трлн, по данным Brand Finance.

Девятое ежегодное исследование Brand Finance содержит данные о более чем 6 тыс. брендов из 41 страны и 31 отраслевых секторов. В опросе приняли участие свыше 175 тыс. респондентов.