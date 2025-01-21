В Германии начались международные учения НАТО под эгидой США

На полигоне на юго-востоке Германии начались международные учения Combined Resolve XXI, которые организуют Сухопутные войска США в Европе. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны Литвы.

"Около 4 тысяч солдат из 16 стран-членов НАТО и ассоциированных стран проходят подготовку в рамках учений Combined Resolve XXI в Объединенном международном учебном центре в Германии в Хоэнфельсе", - говорится в сообщении.

Задачей учений в министерстве назвали подготовку к совместным действиям во взаимодействии с подразделениями союзников и улучшение сотрудничества между союзными армиями.