Лукашенко собирается обсудить с Путиным строительство в Беларуси второй АЭС

Лукашенко собирается в ближайшее время обсудить с Путиным строительство в Беларуси второй атомной электростанции. О своем намерении он сообщил 21 января во время общения с трудовым коллективом Минского автомобильного завода и других предприятий холдинга.

«В ближайшее время обсудим с президентом России вопрос строительства второй атомной станции на территории Беларуси», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

И хотя, по его словам, место строительства еще не определено, потенциальные площадки имеются.

В этом году Минэнерго должно представить анализ целесообразности строительства второй АЭС или третьего энергоблока на БелАЭС. Соответствующий доклад поступит на рассмотрение в правительство и Лукашенко.