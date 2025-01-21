Последнее обновление: 21.01.2025 14:07

Отстраненный от должности президент Южной Кореи предстал перед судом по делу об импичменте

Отстраненный от должности президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во вторник предстал перед Конституционным судом, чтобы принять участие в слушаниях по импичменту в связи с введением военного положения в декабре. Об этом сообщает Yonhap.

Юн Сок Ёль стал первым президентом Южной Кореи, присутствовавшим на собственном судебном процессе по делу об импичменте. Это также было его первое публичное появление после введения военного положения.

Политик вошел в зал суда в 14:00 по местному времени. Ожидается, что он будет отстаивать объявление военного положения в стране в начале декабря.

У Конституционного суда есть 180 дней с момента поступления дела 14 декабря, чтобы поддержать импичмент и отстранить Юна от должности или отклонить импичмент и восстановить политика в должности.

Если Юна сместят, в стране должны состояться досрочные президентские выборы в течение 60 дней.

Как сообщалось, утром 15 января южнокорейские следователи задержали отстраненного от должности президента Юн Сок Ёля по делу о попытке государственного переворота в связи с объявлением им военного положения 3 декабря прошлого года. Юн отказался от дачи показаний, вместо этого передав следователям рукописное письмо, в котором изложил свои аргументы в пользу решения о введении военного положения в стране.

После допроса в отделе расследований по противодействию коррупции Юна доставили в СИЗО.

В субботу Юн Сок Ёль присутствовал на слушаниях в суде Сеула, чтобы выступить против своего возможного официального ареста из-за введения военного положения в стране.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Политика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование