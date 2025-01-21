Цены на нефть эталонных марок утром во вторник снижаются, трейдеры оценивают заявления и указы нового президента США Дональда Трампа.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет $80 за баррель, что на $0,15 ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подешевели на $0,64 до $80,15 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене на $0,73 до $76,66 за баррель. Во вторник основные торги WTI не проводились из-за праздника (День Мартина Лютера Кинга).