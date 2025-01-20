Датский фармацевтический производитель потерял статус самой дорогой компании в Европе

Датский фармацевтический производитель Novo Nordisk потерял статус крупнейшей компании Европы по рыночной стоимости, уступив французскому конгломерату LVMH. Об этом пишет Bloomberg.

Рыночная капитализация Novo Nordisk снизилась до $355 млрд, тогда как стоимость LVMH выросла до $356 млрд.

Novo Nordisk удерживала лидерство с сентября 2023 года, когда акции компании резко выросли благодаря успешному запуску лекарства против ожирения Wegovy. Всего за несколько месяцев компания стала второй в Европе, которая преодолела отметку рыночной капитализации в $500 млрд.

Однако в июне 2024 года стоимость компании достигла пика, после чего Novo Nordisk потеряла 40% капитализации. Это произошло из-за проблем с поставками, высоких цен на препараты и обострения конкуренции в сфере лечения ожирения и диабета. В декабре 2024 года акции компании упали на 20% в один день из-за разочаровывающих результатов испытаний нового препарата CagriSem.

Последнее снижение цены акций Novo Nordisk вызвало вероятное решение правительства США ограничить стоимость популярных лекарств, в частности флагманских препаратов компании Ozempic и Wegovy.

В отличие от этого, LVMH демонстрирует положительную динамику после серьезного кризиса на рынке предметов роскоши, который стал одним из худших за последнее десятилетие. Спрос в лакшери-сегменте начал восстанавливаться с четвертого квартала 2024 года, что привело к росту акций LVMH.