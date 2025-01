Южная Корея начала разработку системы ПВО для перехвата снарядов из КНДР

Южная Корея официально начала разработку собственной системы, аналогичной израильской ПВО "Железный купол", для усиления своей защиты от артиллерийских угроз со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает Yonhap.

Согласно информации, южнокорейское правительство планирует потратить 479,8 млрд вон ($329 млн) до 2028 года на разработку системы противоракетной обороны малой высоты (LAMD).

Отмечается, что система поможет защитить ключевые военные объекты от северокорейских артиллерийских угроз.

В проекте примут участие государственное агентство оборонного развития и оборонные компании, такие как LIG Nex1 Co., Hanwha Aerospace Co. и Hanwha Systems Co.