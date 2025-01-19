Последнее обновление: 19.01.2025 17:27

Эксперт предложил расширить акватории Финляндии и Эстонии для борьбы с теневым флотом РФ

Финский эксперт в области международных отношений Ристо Э. Й. Пенттиля выступил с предложением расширить акватории Финляндии и Эстонии для борьбы с теневым флотом РФ.

Пенттиля считает, что Финляндия и Эстония могли бы расширить свои территории, чтобы в Финском заливе не осталось международных вод. Таким образом, можно было бы эффективно противодействовать деятельности российского теневого флота, передает финская служба новостей Yle.

По словам эксперта, действия России в Балтийском море наносят вред ей самой.

"Когда Россия через своих пособников вырывает кабели со дна моря, она, можно сказать, стреляет себе в ногу. Для России было бы лучше всего не создавать никаких помех, чтобы самой иметь возможность использовать Балтийское море. Но, вероятно, такова природа скорпиона. Там просто действует общий приказ, что нужно создавать помехи и заниматься саботажем. И именно этим они занимаются", – заявил Пенттиля.



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