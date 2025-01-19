Последнее обновление: 19.01.2025 17:27

Три израильских министра подали в отставку из-за соглашения о прекращении огня

Три израильских министра из ультраправой партии "Оцма Йехудит" в воскресенье подали прошение об отставке в знак протеста против соглашения о прекращении огня, заключенного с ХАМАС. Об этом сообщило издание The Times of Israel.

Это министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, министр по делам наследия Израиля Амихай Элияху, министр развития Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф.

Партия "Оцма Йехудит", лидером которой является Бен-Гвир, также объявила о выходе из правящей коалиции.

Ранее в воскресенье израильские власти объявили о введении режима прекращения огня с 11:15 по местному времени. Перед этим ХАМАС передал через посредников имена трех заложниц, которые должны быть освобождены в рамках соглашения.



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