Последнее обновление: 19.01.2025 13:00

Польша обвинила Россию в вербовке своих граждан для дестабилизации перед выборами

Российские спецслужбы пытаются вербовать поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами, запланированными на май 2025 года. Об этом в эфире RMF FM сообщил министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский.

"Российские службы начали искать поляков для дестабилизации ситуации в стране перед выборами. Хочу предупредить всех: любые контакты с иностранными спецслужбами наказываются тюрьмой", – сказал министр.

Он добавил, что польские власти получили информацию, что российские спецслужбы контактируют с группами специалистов в даркнете, через которые Москва платит полякам за "действия против их государства".

По словам Гавковского, даже небольшой контакт с российскими службами является шпионажем, и в январе российская военная разведка начала искать поляков для участия в этом. Такой ситуации еще не было, подчеркнул он.

Гавковский пообещал вскоре объявить план защиты выборов в киберпространстве.

Первый тур президентских выборов в Польше состоится 18 мая 2025 года, второй тур при необходимости проведут 1 июня.



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