Экспорт угля РФ упал до 6-летнего минимума на фоне санкций и проблем с ж/д

Угольные компании России столкнулись с сокращением экспорта третий год подряд. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на обзор международного оценочного агентства Argus.

По итогам прошлого года угольные компании поставили на внешние рынки 195 млн тонн продукции, что на 17,5 млн тонн меньше, чем в предыдущем году, и на 26,2 тонны меньше по сравнению с 2022 годом.

По сравнению с довоенным 2021 годом (223,4 млн тонн) экспорт угля из России сократился на 13% и текущие объемы стали самыми низкими за последние 6 лет. В 2020 году было экспортировано 211 млн тонн, в 2019 году - 199 млн тонн, в 2018 году - 193 млн тонн.

Как отмечают аналитики Argus, санкции продолжают негативно влиять на экспортные поставки: в отличие от нефти и газа, Европа ввела полное эмбарго на уголь, крупнейшие угольные компании - СУЭК и "Мечел" включены в санкционный список США.

По данным Argus, ситуацию усугубили проблемы на железных дорогах, которые "не готовы к повороту экономики на Восток". На фоне роста грузопотока нехватка локомотивов и машинистов привела РЖД на грань транспортного коллапса: средняя скорость движения в сети упала ниже 35 км/час и достигла минимума с 1991 года.

По словам топ-менеджеров, говоривших с Bloomberg в прошлом месяце, несколько угольных компаний не смогли осуществить плановые экспортные поставки из-за заторов на железных дорогах.

Кроме того, экспортные цены на уголь упали до самого низкого уровня за 7 лет. В результате более половины угольных компаний в России оказались убыточными, и весь сектор завершил год с отрицательным финансовым результатом: по данным "Росстата" за январь-октябрь, сбалансированный убыток составил 81 миллиард рублей.

Отрезанные санкциями от внешних рынков угольные компании начали сокращать добычу. В основном угольном регионе - Кемеровской области - по итогам прошлого года добыча снизилась на 15,8 млн тонн до 198,4 млн тонн. Экспорт угля из региона сократился на 10% до 102 млн тонн.