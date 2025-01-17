Последнее обновление: 17.01.2025 18:01

В Германии произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

В перерабатывающем цехе на нефтеперерабатывающем заводе Bayernoil в немецком городе Нойштадт-ан-дер-Донау произошел пожар. Об этом сообщает Spiegel.

По данным компании Bayernoil, пожар вспыхнул на перерабатывающем заводе в баварском районе Кельхайм около полуночи. Завод был выведен из строя. Подробности пока не известны, но принимаются все необходимые меры безопасности.

По словам полиции, здание, в котором возник пожар, теперь будет контролируемо сожжено.

По предварительным данным, четыре человека получили ранения. По словам чиновников, сначала не было никакой дополнительной информации о степени тяжести травм, полученных этими четырьмя людьми.

Из-за задымленности жителей нескольких районов попросили держать окна и двери закрытыми. В качестве меры предосторожности людям также следует оставаться в домах и выключить системы вентиляции и кондиционирования воздуха. Гражданам также следует слушать объявления по громкоговорителям и включать радио.

По данным компании, нефтеперерабатывающий завод в Нойштадт-ан-дер-Донау является одним из двух заводов Bayernoil. Второй находится в Вохбурге. На двух заводах ежегодно перерабатывается более десяти миллионов тонн сырой нефти на бензин, дизельное топливо, печное топливо и другие продукты. Bayernoil заявляет, что является крупнейшим оператором нефтеперерабатывающих заводов в Баварии.



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