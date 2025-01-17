Последнее обновление: 17.01.2025 16:08

Спикер Сейма Польши обещает защищающий от выхода страны из ЕС закон

Спикер Сейма Польши Шимон Головня, лидер партии "Польша 2050", анонсировал разработку законопроекта, который усложнил бы процесс выхода Польши из ЕС, если какая-то будущая власть решит его инициировать. Об этом сообщает RMF24.

Головня 16 января объявил, что готовит закон-предохранитель от необдуманного выхода страны из ЕС.

"Я планирую подготовить закон, который усложнит процесс потенциального выхода Польши из ЕС", – сообщил спикер.

Он отметил, что членство Польши в Евросоюзе – "заработанное достижение поколений", а сейчас для инициирования процесса выхода из ЕС достаточно простого большинства в Сейме.

Головня отметил, что если такой вопрос когда-то возникнет, о нем поляков следует обязательно спрашивать на референдуме, так же как раньше о вступлении в ЕС.

Среди правых сил в Польше есть группы, которые призывают к выходу из Евросоюза.

Во время конфликтов с Брюсселем во времена пребывания у власти партии "Право и справедливость" от оппозиции неоднократно звучали обвинения, что власть ставит под угрозу членство Польши в ЕС. В частности, так было в 2021 году, когда Конституционный трибунал Польши признал некоторые статьи договоров Европейского Союза неконституционными в стране.

Тогдашний премьер Матеуш Моравецкий назвал ложью заявления, что "Право и справедливость" якобы планирует выход Польши из Евросоюза.



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