Последнее обновление: 17.01.2025 16:08

В Кремле обеспокоились возможным приближением британской военной инфраструктуры к России

Возможность размещения на Украине британской военной инфраструктуры в рамках соглашения о столетнем партнерстве вызывает беспокойство, однако предстоит еще дальше анализировать то, что будет происходить. Об этом заявил Дмитрий Песков, исполняющий обязанности пресс-секретаря Путина.

"Это не является положением, которое гарантирует членство в альянсе. Хотя, учитывая, что Британия является страной НАТО, продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ - элемент достаточно беспокоящий", - сказал он на брифинге, комментируя соответствующий пункт соглашения между Украиной и Великобританией.

По его словам, "надо будет дальше анализировать то, что будет происходить".

У Пескова спросили, как в Кремле отнеслись к пункту договора, который касается расширения военного сотрудничества Украины и Великобритании в Азовском море.

"Негативно. Это внутреннее море России. Там вряд ли может идти речь о взаимодействии Украины и Великобритании", - сказал Песков, которого цитируют росСМИ.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование