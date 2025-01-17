Глобальные цены на дизель растут из-за новых антироссийских санкций США

Глобальные цены на дизельное топливо и маржа переработки резко выросли после очередного раунда санкций США в отношении российской нефтяной торговли. Об этом сообщает агентство Reuters.

В частности, США 10 января ввели самые жесткие санкции против российских производителей и танкеров, чтобы сократить доходы второго по объемам экспортера нефти в мире, которые финансируют войну в Украине.

Большинство новых ограничений касаются судов из так называемого "теневого флота", который пытается обойти западные санкции. Эти суда перевозили нефть в Индию и Китай, где переработчики получали выгоду от дешевых российских поставок, запрещенных в Европе после вторжения Москвы в Украину.

"Маржа на дизель выросла после новостей о санкциях, и мы ожидаем значительных перебоев в российском экспорте дизеля," - заявила аналитик Energy Aspects Наталья Лосада. По ее словам, под угрозой оказалось по меньшей мере 150 тысяч баррелей дизеля в сутки с российских нефтеперерабатывающих заводов "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза".

Премия европейского дизельного контракта на ближайший месяц над контрактом на шесть месяцев вперед выросла до $50,25 за тонну в четверг - это 10-месячный максимум, согласно данным LSEG.

Рынок дизеля уже находился в состоянии бэквардации, когда контракты с более близкими сроками торговли имеют более высокую цену, что свидетельствует об ограниченном предложении.

Маржа переработки дизеля достигла пятимесячного максимума - $20 за баррель в четверг.

В Азии маржа переработки дизеля подскочила на 8% в понедельник, достигнув более $17 за баррель - наибольшего роста с сентября, перед тем как снизиться до около $16,50 в четверг.

Офис контроля за иностранными активами Министерства финансов США ввел санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", а также провайдеров страхования судов "Ингосстрах" и "Альфастрахование".

По данным газеты Financial Times, меры включают добавление в черный список 183 судов "теневого флота", привлеченных к экспорту энергоресурсов из России.

Цены на нефть выросли в пятницу и приближаются к четвертому недельному повышению подряд. Новые санкции США против российской энергетики ограничили предложение, повысили спотовые цены и ставки на перевозки.