Последнее обновление: 17.01.2025 16:08

Show must go on: МИД Беларуси пригласил БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за "выборами"

МИД Беларуси направил приглашение БДИПЧ (Бюро по демократическим институтам и правам человека) ОБСЕ для участия в наблюдении за "выборами президента республики". Об этом сообщила пресс-служба дипведомства.

Согласно информации, приглашения получили: Исполком и Межпарламентская Ассамблея СНГ, Парламентская Ассамблея ОДКБ, Парламентское собрание Союзного государства, Шанхайская организация сотрудничества, Секретариат Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, Молодежная организация Движения неприсоединения.

"Приглашение было также направлено Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ", - проинформировала пресс-служба.



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