Британия передаст Украине 150 стволов артиллерии и новую мобильную систему ПВО

Великобритания в ближайшее время предоставит Украине стволы артиллерии и новую мобильную систему противовоздушной обороны. Такая информация прозвучала сегодня во время пресс-конференции премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Владимира Зеленского.

Как заявил Стармер в Киеве, в этом году Великобритания уже выделила 3 млрд фунтов стерлингов на военную помощь.

"Мы идем дальше, чтобы поддержать линию фронта, предоставляя 2,2 млрд фунтов стерлингов, которые будут возвращены не Украиной, а за счет процентов от замороженных российских активов", – сказал премьер.

Он анонсировал, что Британия предоставит Украине 150 стволов артиллерии, изготовленных компанией Sheffield Forgemasters.

"Впервые за более чем 20 лет эти стволы будут изготовлены в Великобритании. И они начнут поступать в Украину уже через несколько недель", – заявил глава британского правительства.

Стармер также анонсировал поставки новой мобильной системы противовоздушной обороны, которая разрабатывалась совместно с Данией.

"Мы будем работать с союзниками, чтобы усилить эту работу.

Сегодня Украина и Великобритания также подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве для углубления связей безопасности и укрепления партнерства для будущих поколений.