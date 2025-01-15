Куба освободит 553 заключенных в рамках сделки с США

Власти Кубы объявили об освобождении из тюрем 553 заключенных. За несколько часов до этого президент США Джо Байден уведомил Конгресс об исключении Кубы из списка стран-спонсоров терроризма, сообщается на сайте Белого дома.

В заявлении Байдена отмечается, что правительство Кубы в течение последних шести месяцев "не оказывало никакой поддержки международному терроризму" и предоставило Вашингтону гарантии того, что оно "не будет поддерживать международный терроризм в будущем".

Как отмечает AP, решению правительства Кубы освободить 553 заключенных также способствовал Ватикан.

В свою очередь коммунистическое правительство Кубы приветствовало решение Байдена как "шаг в правильном направлении", но выразило сожаление, что страна до сих пор находится под санкциями США, действующими с 1962 года.

Как отмечает агентство AFP, Куба винит США в самом тяжелом за последние десятилетия экономическом кризисе, выраженном в нехватке продовольствия, медикаментов, электричества и топлива.

Президент страны Мигель Диас-Канель назвал американские санкции "геноцидными" и заявил, что его страна готова к "более сложным обстоятельствам" после предстоящей инаугурации Дональда Трампа, чья администрация в 2021 году снова внесла Кубу в список стран-спонсоров терроризма.