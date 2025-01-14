США запретят компоненты и ПО из России и Китая в подключенных автомобилях

Министерство торговли США утвердило запрет на использование китайского и российского оборудования, а также программного обеспечения, в автомобилях, имеющих подключение к интернету.

Новое правило, анонсированное Минторгом, запрещает импорт или продажу подключаемых автомобилей с оборудованием или ПО, имеющими "достаточную связь" с Китаем или Россией. Также запрещается продажа отдельных компонентов.

Использование китайских и российских технологий является "неоправданным и неприемлемым риском для национальной безопасности США", считает министерство.

Импорт оборудования для систем подключения автомобилей, включая компоненты Bluetooth, сотовой и спутниковой связи, будет запрещен с 2030 года, в то время как программного обеспечения для автоматизированного вождения - с 2027 года.

Ограничения касаются только пассажирских автомобилей, отмечает The Wall Street Journal. Меры, относящиеся к коммерческим транспортным средствам, в том числе к грузовикам и автобусам, Минторг намерен рассмотреть в ближайшем будущем.

Американские чиновники опасаются, что современные транспортные средства, имеющие устройства подключения к интернету, как и компьютеры, потенциально могут собирать конфиденциальные данные, а также дают возможность манипулировать ими удаленно.

Минторг также вводит запрет на продажу в США подключаемых автомобилей для производителей, имеющих связи с Китаем и Россией, вне зависимости от того, где они были произведены.