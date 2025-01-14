НАТО создает новую миссию для надзора за безопасностью инфраструктуры в Балтике

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил о запуске миссии "Балтийский часовой" (Baltic Sentry), которая будет патрулировать в важнейших районах Балтийского моря. Об этом он объявил на брифинге в Хельсинки после саммита лидеров стран НАТО балтийского региона.

"Сегодня я могу объявить, что НАТО запускает "Балтийского часового"... Эта военная деятельность является составляющей наших продолжающихся усилий по усилению морского присутствия и мониторинга важнейших для нашего Альянса районов", – заявил Рютте.

Он отметил, что миссия предусматривает привлечение ряда средств, в частности фрегатов и патрульных самолетов.

Также союзники договорились запустить инициативу по использованию новейших технологий для патрулирования. "Это будет включать небольшой флот морских дронов, которые будут обеспечивать более эффективный мониторинг и сдерживание", – сказал генсек НАТО.

"Мы также работаем с союзниками над интеграцией их национальных механизмов наблюдения с НАТО, что обеспечит комплексное выявление угроз", – добавил Рютте.

Напомним, лидеры встретились в Хельсинки для обсуждения серии инцидентов с повреждением подводной инфраструктуры в Балтике и угроз, которые представляет "теневой флот" танкеров, перевозящих российскую нефть.

Финляндия и Швеция уже объявили, что предоставят свои корабли для совместных мероприятий союзников, такую готовность выразил и канцлер Германии.