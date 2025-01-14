Эстония выходит из соглашения по безопасности дорожного движения со странами бывшего СССР

Эстония выходит из заключенного более 30 лет назад соглашения о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Об этом говорится в заявлении министра внутренних дел балтийской республики Лаури Ляэнеметса.

"В соответствии со статьей 18 соглашения о сотрудничестве, оповещаем, что Министерство внутренних дел Эстонии выходит в указанное время из соглашения", - приводит его текст газета Postimees.

Согласно статье 18 документа, любой участник имеет право выйти из соглашения путем письменного уведомления депозитария - МВД РФ - не позднее шести месяцев до даты предполагаемого выхода.

Соглашение о сотрудничестве министерств внутренних дел в сфере обеспечения безопасности дорожного движения было подписано 24 сентября в 1993 году МВД Азербайджана, Армении, Грузии, Кыргызстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины и Эстонии. Участниками соглашения также являются Беларусь и Казахстан.