Внешнеторговый оборот Китая в январе вырос на 8,7%

В январе объем внешней торговли товарами Китая вырос на 8,7 процента в годовом выражении до 2,73 трлн юаней /395,98 млрд долл. США/, сообщило в четверг Главное таможенное управление КНР.

В частности, экспорт увеличился на 13,9 процента до 1,5 трлн юаней, импорт - на 2,9 процента до 1,23 трлн юаней, сообщает агентство «Синьхуа».

Объем экспорта и импорта в рамках обычной торговли вырос на 13 процентов в годовом исчислении до 1,66 трлн юаней, составив 60,9 процента от общего объема внешней торговли Китая, что на 2,3 процентного пункта выше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Товарооборот Китая с ЕС, АСЕАН и Японией увеличился на 17,6, 7,8 и 6,5 процента, соответственно.

При этом рост объема торговли между Китаем и странами вдоль "Пояса и пути" превысил средние темпы роста внешней торговли страны.

По данным ведомства, за данный отрезок времени объем экспорта из Китая в США увеличился на 1,9 процента, импорт американских товаров в КНР уменьшился на 38,6 процента.