Tesla будет продавать обновленную версию Model Y в Китае

Американская Tesla запустит продажи обновленной версии популярного электромобиля Model Y в Китае.

Новая Model Y будет продаваться по цене от 263,5 тыс. китайских юаней ($35,9 тыс.), на 5,4% дороже ее нынешней версии. Об этом компания сообщила в социальной сети Weibo.

Автомобиль, начало поставок которого ожидается в марте, предлагается для предварительного заказа в Китае и ряде других стран Азиатско-Тихоокеанского региона. О планах относительно продаж модели в Европе или Северной Америке компания не сообщала.

Оригинальная версия Model Y, впервые поступившая на рынок в 2020 году, стала самым продаваемым автомобилем 2023 года.

Продажи электромобилей Tesla в континентальном Китае в 2024 году достигли рекордных 657 тыс. машин, что на 8,8% превысило показатель предыдущего года. В декабре был зафиксирован месячный максимум продаж в 83 тыс. машин, что на 12,8% больше ноябрьского объема, по данным Tesla China.