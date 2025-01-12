Китай строит специализированные баржи для возможного вторжения на Тайвань

Китай строит флот барж с дорожными мостами или пирсами, выступающими из носа судов. Эти конструкции позволяют разгружать танки и другую технику, что может быть использована для попытки вторжения на Тайвань, сообщает издание Naval News.

Оборонные аналитики заметили значительное увеличение количества таких барж на корабле Guangzhou Shipyard International на острове Лонгсюэ: сейчас там идет строительство от трех до пяти единиц.

Удлиненные автодорожные мосты, по оценкам, будут длиной до 120 метров. Этого достаточно, чтобы добраться до прибрежных дорог или жестких поверхностей за пределами пляжа, пишет издание. Кроме того, в кормах барж есть платформы, на которые могут швартоваться другие разгрузочные суда.

Журналисты сравнивают эти баржи с теми, что использовали союзники при высадке в Нормандии во Второй мировой войне. Также говорится, что они вряд ли будут использоваться в коммерческих целях.

Ссылаясь на эксперта по обороне Дэмиена Саймона, Naval News отмечает, что баржи, по всей видимости, созданы для того, чтобы взаимодействовать с гражданскими паромами двойного назначения, которые могут быть использованы в ходе потенциального вторжения на Тайвань.

По словам нескольких источников, эти баржи дадут Китаю возможность высаживать танки и войска в местах, где раньше это было бы невозможно. Это изменяет правила игры, ведь Тайвань обычно готовится защищать порты и подобные объекты, заключают медийщики.