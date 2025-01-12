Последнее обновление: 12.01.2025 14:00

Семь самолетов Китая вошли в зону ПВО Тайваня

Вооруженные силы Тайваня обнаружили вблизи острова восемь самолетов и шесть кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщило Минобороны Тайваня в соцсети X (ранее Twitter).

Техника была замечена 12 января до 6:00 по местному времени.

Согласно информации, семь китайских самолетов пересекли срединную линию пролива и вошли в зону тайваньских ПВО на севере и юго-западе страны. В Минобороны отметили, что «отслеживали ситуацию и отреагировали соответствующим образом».

Тайвань и материковый Китай разделились в 1949 году во время гражданской войны. Китайское правительство придерживается принципа «одного Китая», считает правительство на Тайване сепаратистским, а сам остров — своей провинцией. Сейчас независимость Тайваня признают Ватикан и 11 государств.

Минобороны Тайваня ежедневно сообщает об обнаружении китайских самолетов и кораблей вблизи своих границ. Так, накануне, 11 января, ведомство отчитывалось, что в зону действия его ПВО вошли четыре самолета НОАК, на что тайваньские военные «отреагировали соответствующим образом».



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