Украинские военные в Курской области взяли в плен солдат из Северной Кореи. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Это первые военные из КНДР, которые попали в украинский плен и выжили после полученных до этого ранений.

"Это два солдата, которые хоть и были ранены, но выжили, были доставлены в Киев, общаются со следователями Службы безопасности Украины", – написал он.

По его словам, это была непростая задача, поскольку обычно россияне и другие военные из КНДР добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия Северной Кореи в войне против Украины.

Захватить в плен первого из корейцев удалось украинским защитникам из тактической группы № 84 сил специальных операций ВСУ, второго пленника взяли воины-десантники.

Зеленский отметил, что, как и всем пленникам, эти солдаты из КНДР получают необходимую медицинскую помощь.

Глава государства поручил СБУ обеспечить журналистам доступ к этим пленникам.

"Мир должен знать, что происходит", – пояснил Зеленский.

В военном билете одного из пленных фейковым местом рождения и выдачи документа указана Республика Тыва (депрессивный азиатский регион в составе РФ). Ранее уже публиковались подобные восторженные документы корейцев, где тоже были даны о якобы их принадлежности к Тыве.

Впоследствии СБУ опубликовала видео и детали этих двух солдат: их взяли в плен 9 января, сразу после этого им оказали всю необходимую медицинскую помощь согласно Женевской конвенции.

По данным спецслужбы, пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, общение с ними происходит через переводчиков корейского во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС.

Ведомство отмечает, что для проведения первоочередных следственных действий военных из КНДР доставили в Киев, где они содержатся в условиях, согласно международному законодательству.

При взятии в плен один из корейцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува РФ (фото выше в тексте), а у другого документов не было.

Во время допроса пленник, у которого был билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Он сообщил, что в то время часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила согласование с группировками россиян.

По словам пленника, он родился в 2005-м, занимал должность стрелка и проходил военную службу в КНДР с 2021 года.

СБУ отмечает, что этот солдат подчеркивает, что якобы ехал на учебу, а не на войну против Украины.

Второй пленный подтвердил показания своего "напарника", часть ответов на вопросы он давал в письменном виде, поскольку у него травмирована челюсть.

Предварительно он родился в 1999-м году, а в войске Северной Кореи служит с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

В настоящее время СБУ проводит следственные меры по установлению всех обстоятельств участия военных КНДР в войне России против Украины.