Последнее обновление: 11.01.2025 16:00

Конгресс США зарегистрировал законопроект о непризнании правительства «Грузинской мечты»

Законопроект, запрещающий США признавать «Грузинскую мечту» законным правительством Грузии, зарегистрирован в официальной базе Конгресса США.

Рабочее название документа - «Для запрета признания Соединенными Штатами Бидзины Иванишвили или любого правительства Грузии, возглавляемого Бидзиной Иванишвили, а также для других целей».

Авторы инициативы – конгрессмен-республиканец Джо Уилсон, председатель Хельсинкской комиссии и демократ Стив Коэн. Сами они называют ее «Законом о непризнании грузинского кошмара».

По словам Уилсона, инициатива аналогична законопроекту о предотвращении нормализации отношений с сирийским режимом, представленной Конгрессу весной 2023 года. Документ, также подготовленный при участии Уилсона, подразумевал запрет признания Башара аль-Асада президентом Сирии, облегчал введение санкций в отношении Дамаска и служил предупреждением для других стран, нормализующих отношения с сирийским режимом.

Единственным легитимным представителем власти в Грузии новый законопроект предлагает признавать пятого президента Саломе Зурабишвили.

Как и основные оппозиционные партии, Зурабишвили считает итоги парламентских выборов сфальсифицированными. Официально ее полномочия истекли 29 декабря, сразу после инаугурации бывшего футболиста Михаила Кавелашвили.

Согласно законопроекту, политика непризнания «Грузинской мечты» может быть отменена «в случае восстановления действия конституции Грузии, подтвержденного проведением свободных и справедливых выборов».

Чтобы стать законом, зарегистрированный проект должен пройти рассмотрение в комитетах, голосование в двух палатах Конгресса и процедуры согласования версий. В случае утверждения обеими палатами законопроект передается президенту для подписания или наложения вето.

В «Грузинской мечте» пока не комментировали инициативу. Однако на этой неделе политсовет партии выпустил заявление, в котором Уилсон был назван «одним из самых ярких представителей глубинного государства». Лидеры партии утверждают, что конгрессмен за деньги лоббирует интересы грузинской оппозиции.



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