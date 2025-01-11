Соглашение между РФ и Беларусью о взаимном признании виз вступит в силу 11 января

Соглашение между Россией и Беларусью о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников договора о создании Союзного государства вступит в силу 11 января. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Соглашение между правительствами было подписано 19 июня 2020 года.

В ведомстве отметили, что соглашение регулирует порядок пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства совместной границы государств - участников договора о создании Союзного государства, в том числе ее сухопутного участка, который до этого был открыт только для граждан России и Беларуси.

Согласно документу, страны взаимно признают визы и отметки о пересечении внешней границы Союзного государства. Иностранцы и лица без гражданства при наличии визы одной из двух стран, а также признаваемого обоими государствами удостоверения личности, получают право на въезд, выезд и транзит по обеим территориям.

Если и в РФ, и в Беларуси в их отношении предусмотрен безвизовый режим, то для въезда достаточно признаваемого обеими странами удостоверяющего личность документа. В других случаях понадобится также виза.

При наличии разрешения на временное проживание, ВНЖ либо документа для посещения международного мероприятия одной страны, иностранцы имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом по территории второго государства без виз в течение срока их действия. Он исчисляется с даты въезда с территории третьего государства. В МИД РФ подчеркнули, что соглашение не распространяется на лица, которым ограничен въезд в одну из стран СГ.

Въезд на территории РФ и Беларуси возможен как через международные пункты пропуска через госграницу, так и по путям железнодорожного, автомобильного и воздушного сообщений, указанных в приложении к документу.

Предусмотрено шесть таких участков: Юховичи - Долосцы (Опочка - Новополоцк); Езерище - Невель (Киев - Санкт-Петербург); Лиозно - Кругловка (Витебск - Смоленск); Редьки - Красная Горка (Минск - Москва); Звенчатка - Дубовичка (Бобруйск - Москва); Селище - Новозыбков (Гомель - Брянск).

Пересечение сухопутного участка границы по другим путям будет расцениваться как нарушение госграницы.

При этом соглашение сохраняет особый порядок въезда на территорию РФ в отношении граждан Украины.

"Особый порядок въезда на территорию Российской Федерации сохраняется в отношении граждан Украины. В соответствии с решением правительства Российской Федерации они въезжают в Россию через пункт пропуска в московском аэропорту Шереметьево и автомобильный пункт пропуска "Лудонка" в Псковской области", - сообщил МИД РФ.

В МИД также подчеркнули, что "каждая из сторон сохраняет за собой право отказать во въезде либо сократить срок пребывания на своей территории любого иностранного гражданина или лица без гражданства, а также осуществлять проверку соблюдения ими правил въезда, выезда, транзита либо режима пребывания".