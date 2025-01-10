В Беларуси "раздумывают" о приглашении на учения "Запад-2025" наблюдателей от стран ЕС и НАТО

Беларусь уведомила о проведении совместных с РФ учениях "Запад-2025" и планирует пригласить в качестве наблюдателей представителей некоторых стран ЕС и НАТО. Об этом заявил начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Беларуси генерал-майор Валерий Ревенко.

"Мы планируем пригласить делегации от наших союзников, друзей, партнеров на данное учение. Замысел вырабатывается, кого пригласить на какие этапы. Мы относимся положительно и к ряду государств - членов Евросоюза, отдельным странам - членам НАТО", - сказал Ревенко, которого цитирует пресс-служба Минобороны.