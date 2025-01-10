Последнее обновление: 10.01.2025 16:56

Беларусь поставила в Новосибирск 20 новых трамвайных вагонов

Из Беларуси в Новосибирск поставили 20 новых трамвайных вагонов модели Т701. О прибытии последнего по контракту кузова из Минска сообщил мэр города Максим Кудрявцев в Telegram-канале.

"Завершилась поставка 20 трамвайных вагонов модели Т701 - сегодня ночью из Минска прибыл последний. Совместная работа с нашими белорусскими партнерами по обновлению общественного транспорта Новосибирска продолжится и в 2025 году", - написал Кудрявцев.

Новые кузова используют для обновления трамваев на российско-белорусском предприятии "БКМ Сибирь". Их устанавливают на имеющуюся ходовую часть. Такой подход позволяет провести модернизацию значительно дешевле по сравнению с рыночной ценой - примерно в полтора-два раза. В настоящее время модернизировано и передано "Горэлектротранспорту" 14 трамваев. Восемь из них уже введены в эксплуатацию, а шесть проходят пусконаладочные работы.



<Декабрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Январь 2025
ПнВтСрЧтПтСбВс
303112345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829303112
3456789
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование