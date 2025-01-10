Авиарегулятор ЕС рекомендовал облетать европейскую часть РФ

Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) ужесточило руководство по использованию воздушного пространства России, рекомендовав авиакомпаниям облетать почти всю европейскую часть страны.

Согласно опубликованной на сайте регулятора обновленной директиве, перевозчикам рекомендуется не летать в воздушном пространстве РФ к западу от 60-го меридиана на всех эшелонах полета. Речь идет о районах полетной информации Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и Самары, которые фактически охватывают всю европейскую часть России.

Рекомендация действует до 31 июля 2025 года и распространяются в том числе на авиакомпании третьих стран, авторизованных EASA. Европейские перевозчики не летают в Россию в результате введенных санкций после 24 февраля 2022 года.

Как отмечается, рекомендация может быть досрочно пересмотрена или отозвана при изменении оценки безопасности полетов в РФ. В сотрудничестве с Европейской комиссией EASA "продолжит внимательно следить за ситуацией, чтобы оценить степень риска" для авиакомпаний.

Как сообщалось, 25 декабря вблизи казахстанского города Актау упал пассажирский Embraer 190 "Азербайджанских авиалиний" (AZAL). На борту самолета, который следовал из Баку в Грозный, находились 67 человек, 38 из них погибли. В Актау самолет направился после нескольких попыток совершить посадку в Грозном. Не долетев до казахстанского аэропорта около 3 км, он потерпел крушение.

Окончательная версия случившегося станет известна после расшифровки "черных ящиков", но факт в том, что самолет был поврежден с внешней стороны в районе Грозного и фактически потерял управление, заявлял президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также, по его словам, лайнер AZAL был приведен в неуправляемое состояние средствами радиоэлектронной борьбы, а в результате открытого с земли огня сильно пострадала его хвостовая часть.