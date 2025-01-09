Глобальный экономический ущерб от стихийных бедствий в 2024 году достиг $320 млрд

В прошлом году совокупный ущерб, нанесенный мировой экономике стихийными бедствиями, достиг $320 млрд, что примерно на треть выше показателя предыдущего года. Об этом говорится в обзоре крупнейшей перестраховочной компании мира Munich Re.

Объем застрахованного ущерба составил порядка $140 млрд - это самый крупный показатель с 2017 года, когда на США обрушились сразу три масштабных урагана - "Харви", "Ирма" и "Мария".

Доля застрахованных потерь в общем объеме ущерба составила почти 44%, превысив средний показатель за долгосрочный период в 30%.

Примерно две трети глобальных потерь - $190 млрд - в прошлом году было вызвано стихийными бедствиями в Северной Америке, а также в Центральной Америке и Карибском бассейне. Это связано, в частности, с ураганами "Милтон" и "Хелен", обрушившимися на Флориду с разницей в две недели.

Кроме того, серьезным бедствием стал сентябрьский тайфун "Яги", затронувший побережья Китая и Вьетнама. Экономический ущерб от него оценивается в $14 млрд при сумме застрахованных убытков всего $1,6 млрд.

Согласно данным Munich Re, в общей сложности в результате стихийных бедствий в прошлом году погибло порядка 11 тыс. человек - это меньше среднего значения за последние 10 лет (17,5 тыс.).