Действующий председатель ОБСЕ посетит Молдову 9 января

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен посетит Молдову с официальным визитом 9 января. Об этом сообщает TV8.

Программа визита будет включать встречи с главой молдовского МИД Михаем Попшоем, премьер-министром Дорином Речаном и вице-премьером по вопросам реинтеграции Олегом Серебряном.

Дискуссии будут сосредоточены на роли ОБСЕ в укреплении устойчивости и стабильности Молдовы, процессе урегулирования приднестровского конфликта, а также вопросах региональной безопасности.

Будут также обсуждены приоритеты двусторонней повестки дня и пути интенсификации молдавско-финского диалога.

Финляндия 1 января взяла на себя председательство в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, сосредотачиваясь на соблюдении принципов ОБСЕ, поддержке Украины и усилении устойчивости организации для решения сложных вызовов безопасности.