Последнее обновление: 08.01.2025 18:00

США наносят удары по передовым складам оружия хуситов в Йемене

Американские военные нанесли серию высокоточных ударов по складам передового вооружения хуситов в Йемене. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) сообщили в Центральном командовании США (CENTCOM), в зону ответственности которого входят операции на Ближнем Востоке, в Центральной и Южной Азии.

«8 января силы Центрального командования США нанесли многочисленные высокоточные удары по двум подземным хранилищам современного обычного оружия на контролируемых Ираном территориях Йемена, контролируемых хуситами», - говорится в сообщении CENTCOM.

Отмечается, что хуситы использовали эти объекты для нанесения ударов по военным кораблям ВМС США и торговым судам в южной части Красного моря и Аденском заливе.

«Пострадавших среди американского персонала и повреждений оборудования не было», - добавили в командовании.

В течение 30-31 декабря американские военные нанесли ряд ударов по позициям поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

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